Лондон, 17 декабря 2021, 10:00 — REGNUM Правительства Великобритания и Австралия вечером 16 декабря подписали соглашение о свободной торговле между странами — первое для Соединённого Королевства подобное соглашение после выхода страны из ЕС (Brexit). По заявлению британского внешнеторгового ведомства, церемония подписания документа прошла в виртуальном формате.
Тревельян подчеркнула, что данное соглашение является «лишь началом», показывающим, насколько «значительны возможности» Великобритании в укреплении торговых отношений с другими странами, появившиеся после Brexit. Теперь подписанное правительствами соглашение должны ратифицировать парламенты двух стран.
Напомним, что договорённость о заключении соглашения была достигнута во время июньского визита премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Лондон, где он встречался со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Полгода ушло у сторон на согласования деталей сделки.
Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о свободной торговле договорились подписать премьер-министры Великобритании и Новой Зеландии Борис Джонсон и Джасинда Ардерн.
Читайте ранее в этом сюжете: Британия и Новая Зеландия подпишут соглашение о свободной торговле