Лондон, 17 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Правительства Великобритания и Австралия вечером 16 декабря подписали соглашение о свободной торговле между странами — первое для Соединённого Королевства подобное соглашение после выхода страны из ЕС (Brexit). По заявлению британского внешнеторгового ведомства, церемония подписания документа прошла в виртуальном формате.

Andrew Parsons / No 10 Downing Street Премьер-министры Великобритании и Австралии — Борис Джонсон и Скотт Моррисон

министр внешней торговли Великобритании Энн-Мари Тревельян «Торговая сделка между Великобританией и Австралией является знаковым моментом для исторически важных отношений между нашими странами, которые входят в Содружество наций. Соглашение составлено с учётом сильных сторон Великобритании и в интересах бизнеса и потребителей, что поможет повысить уровень жизни по всей стране. Мы продолжим вместе работать, реагируя на вызовы в сфере глобальной торговли, изменения климата, а также в свете предстоящих технологических изменений».

Тревельян подчеркнула, что данное соглашение является «лишь началом», показывающим, насколько «значительны возможности» Великобритании в укреплении торговых отношений с другими странами, появившиеся после Brexit. Теперь подписанное правительствами соглашение должны ратифицировать парламенты двух стран.

Напомним, что договорённость о заключении соглашения была достигнута во время июньского визита премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Лондон, где он встречался со своим британским коллегой Борисом Джонсоном. Полгода ушло у сторон на согласования деталей сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о свободной торговле договорились подписать премьер-министры Великобритании и Новой Зеландии Борис Джонсон и Джасинда Ардерн.