Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился с ежегодным посланием к инвесторам. Глава региона рассказал о перспективных для инвестиций нишах, а также планах на 2022 год по развитию донского края в сферах инвестиций, инноваций, образования, туризма, девелопмента, транспорта, индустрии гостеприимства, IT-сферы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Donland.ru Губернатор Ростовской области выступил с инвестиционным посланием

Пандемия коронавируса стала самым серьёзным вызовом. Но, несмотря на непростые условия, в Ростовской области частные инвестиции растут четвёртый год подряд. Наибольший прирост показали проекты промышленности, жилищного строительства. Особый виток развития получила ветроэнергетика. В 2021 году введены в строй ещё три ветропарка с объёмом инвестиций 33 млрд рублей. Теперь таких объектов на Дону шесть.

Стоит отметить, что в Ростовской области делают ставки на новые индустрии, планируют проекты в сфере ветро‑ и солнечной энергетики. К 2024 году суммарная мощность ветропарков на Дону превысит 700 МВт. Регионом заключено соглашение с лидером в солнечной энергетике — компанией «Хевел», которая в сентябре 2021 года уже установила первую солнечную электростанцию в регионе.

«Надо видеть новые тренды. Вот, например, зеленая энергетика — это тема сегодняшнего дня. Когда мы начинали проекты зеленой энергетики, многие нас останавливали, говорили: не спешите… Но жизнь показала, что мы к этому приходим. Ростовская область — диверсифицированный регион, с точки зрения энергетики: у нас есть атомная, гидроэнергетика, и теперь появилась альтернативная. Она занимает сегодня около 7% от общей мощности производимой электроэнергии»,— подчеркнул Василий Голубев.

В Ростовской области реализуются масштабные проекты — например, проект по нефтепереработке — крупнейшее предприятие региона «НЗНП», инвестиции которого оцениваются в 200 млрд рублей. Высокими темпами регион наращивает жилищное строительство — в работе проекты на сумму порядка 150 млрд рублей. Важный вклад в инвестиционный рост вносит сектор малого и среднего бизнеса — более трети всех инвестиций. Для инвесторов на Дону создан благоприятный климат — они могут рассчитывать на субсидии, налоговые льготы.

В текущем году на Петербургском международном экономическом форуме инвесторы подтвердили намерения вложить в Ростовскую область более 20 млрд рублей, на выставке ИННОПРОМ собран урожай инвестиций в объёме более 40 млрд рублей, на форуме «Транспорт России 2021» — в объеме более 84 млрд рублей.

Ростовская область сохраняет партнёрство с инвесторами, которые уже реализовали проект. Так, немецкий холдинг SoWiTec планирует новое строительство ветропарков с инвестициями в 10 млрд рублей. Компания «Марс» вложит в расширение своего предприятия на Дону ещё свыше 4 млрд рублей. Компания с мировым именем строит третью очередь предприятия, которое обеспечит новыми рабочими местами более 200 человек.

«Правительство Ростовской области всемерно поддерживает реализацию проекта. С каждым инвестором мы работаем адресно, но одинаково бережно. Что касается конкретно «Марса», то компания не только уверенно «прописалась» в регионе, но и наращивает мощности. Сейчас идет строительство новой, третьей очереди производства стоимостью 4 млрд рублей»,— отметил губернатор.

Ростовская область вышла в лидеры по объемам экспорта среди регионов Южного федерального округа. Товары продовольствия, машиностроения, металлургии, химической промышленности Дон поставляет в 139 стран. В настоящее время в регионе насчитывается более двух тысяч предприятий-экспортеров.

В 2021 году был проведён ряд встреч с чрезвычайными и полномочными послами Замбии, Греции, Италии, Уганды, Румынии, Сирии. В рамках бизнес-миссий продолжены партнерские отношения с Японией, Сербией, Венгрией, Белоруссией, Узбекистаном, Великобританией. В перспективе — сотрудничество с Вьетнамом и Сейшельскими островами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал инициативу Ростовской области по проведению на Дону заседания Организации Черноморского экономического сотрудничества. В организацию ЧЭС входят 12 стран: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Визит зарубежных гостей на Дон может дать дополнительный импульс для развития партнерских отношений.

В рамках развития агломерации определены её пространственные лучи — таганрогский, новочеркасский, азовский. Эти территории становятся всё более привлекательными для инвесторов благодаря развитию транспортной инфраструктуры. Здесь нельзя не отметить Ростовское транспортное кольцо — крупнейший проект, реализация которого составит порядка 150 млрд рублей. Это обход Аксая, реконструкция Сальского кольца, третья очередь Северного обхода. Впереди строительство Западной и Южной хорды.

Ещё одним толчком в развитии территорий станет городской скоростной трамвай, который соединит микрорайоны Ростова-на-Дону. Проект получил поддержку федеральных властей, и заявка региона прошла отбор на получение инфраструктурного бюджетного кредита на сумму более 15 млрд рублей. Одобрение получил и проект создания скоростной электрички в аэропорт «Платов» — «Донской экспресс».

Василий Голубев остановился и на развитии внутреннего туризма, которое продолжилось в условиях пандемии. Ежегодно Ростовскую область посещают более 1,5 млн туристов. Рост туристического потока создал инвестиционные ниши для строительства отелей. На Дону уже работают отели российских и международных сетей.

«У нас есть несколько ежегодных интересных для гостей региона мероприятий: «Шолоховская весна», «Воспетая степь», мероприятия в станице Старочеркасской. Мы активно работаем над продолжением развития нашего любимого города Таганрога, куда всегда приезжали и будут приезжать гости Ростовской области», — подчеркнул Василий Голубев.

В настоящее время на Дону развиваются различные виды туризма — событийный, гастрономический, экологический, деловой, промышленный.

Ещё одним перспективным направлением является созданная на Дону эффективная сеть институтов развития. Для поддержки партнерства малых инновационных компаний в Ростовской области предоставляются гранты в размере 25 млн рублей, технологическим компаниям — до 20 млн рублей. Молодые ученые на научные разработки также могут получить гранты — 500 тысяч рублей. За последние три года донским технологическим предпринимателям направлено более 700 млн рублей.

В Ростовской области функционирует региональное агентство инноваций, сопровождающее все инновационные проекты. Регион активно взаимодействует с федеральным Университетом Национальной технологической инициативы-2035, который помогает развитию стартапов. Для создания стартапов в Ростовской области также предусмотрена поддержка в размере 3 млн рублей.