Большой Камень, Приморский край, , 10:04 — REGNUM В Большом Камне осуждён депутат Находкинской городской думы. Он признан виновным в мошенничестве — хищении чужого имущества путём обмана, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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Следствием и судом установлено, что с июня 2017 года по июль 2018 года фигурант воспользовался тем, что фактически управлял коммерческой фирмой, возглавляемой его супругой. Компания строила жилой микрорайон в Большом Камне.

Подсудимому удалось организовать хищение более 24 млн рублей путем обмана при выполнении договорных обстоятельств с ООО «ССК «Звезда».

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии похитили 10 млн рублей из средств, полученных в счет оплаты за водоснабжение. Подозреваемыми в хищении оказались сотрудники муниципального унитарного предприятия, занимающегося оказанием услуг по водоснабжению населения, в том числе двое его руководителей.