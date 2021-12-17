Лондон, 17 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Пять способов, которые помогут снизить риск возникновения сердечных заболеваний, назвала 17 декабря в беседе с изданием Express врач-терапевт из Великобритании Рианна МакКлимонт.

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По словам врача, в организме человека есть и хороший, и плохой холестерин. Первый — липопротеины высокой плотности (ЛПВП), способствует удалению плохого холестерина из сосудистой стенки, а плохой — липопротеины низкой плотности (ЛПНП), прилипает к стенкам кровеносных сосудов стенкам сосудов и формирует бляшки, нарушающие работу кровоснабжения.

Первым способом для снижения риска возникновения заболеваний сердца, который назвала МакКлимонт, является сокращение употребления в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Таковые содержатся в мясе, сыре и в некоторых растительных маслах и, по мнению врача, важно не употреблять такие продукты каждый день

Вторым способ врач назвал употребление в пищу большего количества растительной клетчатки. Если употреблять ежедневно около трех граммов растворимой клетчатки это существенно снизит уровень холестерина.

Третьим способом врач-терапевт назвала спортивную активность.

«Если уделять аэробным упражнениям всего два часа в неделю, то это снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний на 7,6% у женщин и на 5,1% у мужчин», — указала она.

Также МакКлимонт рекомендовала бросить курить и стараться сократить в своем пищевом рационе обработанных продуктов, таких как переработанные мясные изделия.

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