Барнаул, 17 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Снежным циклоном накрыло Алтайский край. По прогнозам МЧС РФ, он останется в регионе до ночи 18 декабря.

ИА REGNUM Метель

«Усиленные группировки спасателей были заранее направлены в районы, в которых наиболее высок риск снежных заносов и гололеда на трассах. Спасатели несут дежурство, ведут мониторинг обстановки. Организована работа групп пожарно-спасательных гарнизонов в ряде районов. В готовность также были приведены спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России», — пояснили спасатели.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий по 18 декабря включительно в регионе будут наблюдаться сильный снег и метель.

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