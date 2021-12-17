Владикавказ, 17 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Северной Осетии при ремонте в здании школы станицы Архонской в Пригородном районе похитили 1,2 млн рублей. В хищении подозревается директор строительной организации, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили 17 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт

Как установлено, контракт на проведение капитального ремонта спортивного зала в общеобразовательной школе был заключен в 2020 году. После проведения работ директор строительной компании предоставил подложные акты о их стоимости.

Сумма была завышена на 1,2 млн рублей за счет преувеличения объема выполненных работ. Разницу, как полагают следователи, злоумышленник положил себе в карман. Теперь его ждет наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

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