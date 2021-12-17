Лас-Вегас, США, , 09:55 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» (сс) mark6mauno

В составе «Вегаса» шайбы забросили защитник Дилан Коглан и нападающие Уильям Каррье, Вильям Карлссон, Николя Руа и Джонатан Маршессо.

В составе «Нью-Джерси» точными бросками отметились форварды Джек Хьюз, Томаш Татар и Джимми Веси.

На сегодняшний день «Вегас» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 36 очков. «Нью-Джерси» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 25 очками.

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