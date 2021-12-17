Джакарта, , 09:55 — REGNUM В общей сложности 19 жителей Индонезии погибли, в результате затонувшего в водах Малайзии судна с мигрантами, сообщает CNN Indonesia.

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В Индонезии подтвердили смерть 13 мужчин и шести женщин. Удалось также установить личности двух погибших.

Поиски жертв крушения судна продолжаются.

Консульство Индонезии в Малайзии объявило о 14 выживших в результате затонувшего судна.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральное консульство Индонезии в Малайзии объявило, что число индонезийских граждан, погибших в результате затонувшей лодки, увеличилось на пять человек.

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