Москва, , 09:53 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил долгосрочную программу программы содействия занятости молодёжи, рассчитанную до 2030 года. Об этом 17 декабря сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Планируется создать дополнительные механизмы занятости молодёжи, условия для трудовой и предпринимательской деятельности, а также сделать так, чтобы современное образование больше отвечало требованиям работодателей.

Всего в программе 32 мероприятия. В их числе — субсидии работодателям за трудоустройство молодых людей, совершенствование порядка формирования и распределения контрольных цифр приёма в колледжи и вузы, чтобы максимально приблизить их к потребностям рынка труда. Молодым людям будут содействовать в переезде в регионы, где имеется дефицит на рынке труда.

Всего мерами поддержки ежегодно будет охвачено до 200 тыс. человек. В 2022 году на финансирование программы будет направлено более 9,9 млрд рублей.

«В результате всех этих мер уровень безработицы среди молодёжи должен существенно снизиться: к 2024 году доля трудоустроенных выпускников должна достигнуть 85%, а к 2030 году — 92%», — рассказали в правительстве.