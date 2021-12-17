Ижевск, 17 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 декабря прививку от коронавируса сделали 662 514 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav.samregion.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 491 796 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1735 жителей республики. 2841 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 114 611 человек. За указанный период ревакцинировался 591 житель региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря в Удмуртии провели 2 228 091 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6274 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5497 исследований.

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