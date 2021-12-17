Кишинёв, 17 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Молдавии не делали прививки просроченными вакцинами от COVID-19. Об этом говорится в заявлении минздрава республики, опубликованном на сайте ведомства.

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По данным министерства, информация о применении препаратов после истечения срока годности, которая была зафиксирована аудиторами Счётной палаты, была сформирована в результате технической ошибки на начальном этапе использования вакцин.

«Мы заявляем, что дозы вакцины с истекшим сроком годности не вводились, и сбор, а иногда и задержка введения данных о дозах вакцины не имеют ничего общего с использованием дозы. В то время система записи информации была недостаточно развита, из-за чего допускались технические ошибки регистрации», — говорится в сообщении.

В минздраве не согласны с трактовкой Счётной палаты об использовании «просроченных» вакцин. В заявлении говорится, что это можно будет доказать на основе анализа потока препаратов.

Также в ведомстве прокомментировали заявление о том, что около 70 тыс. сертификатов о вакцинации, выданных в Молдавии, могут быть фальшивыми. Сообщается, что сотрудники минздрав первыми предупредили об этом правоохранительные органы и продолжают сотрудничать по этому вопросу.