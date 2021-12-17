Ташкент, 17 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Узбекистане 22% средних школ не имеют спортивных залов, сообщает пресс-служба министерства народного образования Узбекистана.

Donland.ru Спортивный зал в школе № 22

«Из 10 130 школ спортивные залы имеют 7885 или 78%, в остальных 2245 школах спортзалы отсутствуют», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, из существующих спортзалов 358 нуждаются в реконструкции и 2078 — в капитальном ремонте.

«В министерстве хорошо осознают эту проблему и неоднократно о ней заявляли. В последние годы была проделана большая работа по решению существующих проблем, эта работа осуществляется поэтапно по мере выделения средств», — отметили в министерстве.

Сообщается, что в 2017—2021 годах было построено 296 спортзалов и отремонтировано 604 спортзала.

По поручению правительства созданы специальные рабочие группы из представителей разных министерств и ведомств, которые изучают ситуацию со школами и спортзалами в регионах, добавили в ведомстве.