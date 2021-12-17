В Брянске новому Дворцу единоборств присвоят имя земляка-самбиста
Брянск, 17 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Дворец единоборств в Брянске будет носить имя капитана сборной России по самбо, девятикратного чемпиона мира Артёма Осипенко, об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новый спортивный объект готовят к открытию в 2021 году. Стоимость строительства превышает два миллиарда рублей. Дворец единоборств включает в себя пять корпусов площадью в 55 тысяч квадратных метров, главный зал на четыре тысячи зрителей, несколько залов для занятий различными видами спорта, бассейн. Кроме того, здесь оборудованы реабилитационный центр для спортсменов, ресторан и гостиница.
За последние шесть лет в Брянской области построено 72 новых спортивных объекта, 26 из них вводятся в эксплуатацию в 2021 году.