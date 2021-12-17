Брянск, 17 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Дворец единоборств в Брянске будет носить имя капитана сборной России по самбо, девятикратного чемпиона мира Артёма Осипенко, об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщает пресс-служба правительства региона.

Http://www.bryanskobl.ru/ Самбист Артём Осипенко

Новый спортивный объект готовят к открытию в 2021 году. Стоимость строительства превышает два миллиарда рублей. Дворец единоборств включает в себя пять корпусов площадью в 55 тысяч квадратных метров, главный зал на четыре тысячи зрителей, несколько залов для занятий различными видами спорта, бассейн. Кроме того, здесь оборудованы реабилитационный центр для спортсменов, ресторан и гостиница.

«Мне, как губернатору, приятно, что общественность вышла с инициативой, а мы поддержали. Данный дворец будет носить имя нашего «Русского медведя», который родился на Брянской земле, — Дворец единоборств имени Артёма Осипенко — в знак огромного уважения к нему и его заслугам. Потому что стать девятикратным чемпионом в высшей категории дорогого стоит! Это пример для молодёжи, для наших детей! Есть цель создать в каждом муниципальном образовании условия для занятий наших детей, чтобы они ничем не отличались от областного центра, чтобы дети брали пример с победителей различных конкурсов и мероприятий», — сказал губернатор.

За последние шесть лет в Брянской области построено 72 новых спортивных объекта, 26 из них вводятся в эксплуатацию в 2021 году.