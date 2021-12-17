Ангарск, Иркутская область, 17 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Ангарске директору компании-перевозчика грозит штраф за высадку 11-летнего мальчика из автобуса из-за отрицательного баланса на транспортной карте. Подробности сообщает телекомпания НТС.

Ребёнок

Выяснилось, что ребёнок несколько дней ездил на автобусе бесплатно. Водитель даже лично просил родителей мальчика пополнить баланс карты, у мужчины сохранилась переписка с мамой несовершеннолетнего. Тем не менее, от ответственности перевозчика это не уберегло.

Напомним, с 2021 года в России законом запрещено высаживать детей, не достигших 16 лет, из общественного транспорта. Штраф может составить от пяти до 30 тысяч рублей.

«В регионе у нас это единичный случай. Во всяком случае, который нам стал известен. И я думаю, что, конечно, с введением этой нормы административной ответственности таких случаев и не будет», — пояснила уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2021 года в Оренбурге водитель и перевозчик привлечены к административной ответственности за самовольное изменение маршрута, в результате чего в октябре вечером 13-летнюю девочку не довезли до пункта назначения и высадили из автобуса, не доставив до нужной остановки.

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