Ижевск, 17 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 17 декабря провели 2 228 091 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6274 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 5497 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3358 человек.

Читайте также: За сутки от COVID-19 скончались восемь жителей Удмуртии