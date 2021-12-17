Купертино, США, 17 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Apple TV Plus выложила в сеть новый трейлер фантастического сериала «Разделение» (Severance), в качестве режиссёра и продюсера которого выступает Бен Стиллер. Ролик был опубликован 16 декабря на YouTube-канале платформы.

Astryd_MAD Пульт TV

Сюжет шоу расскажет о том, как сотрудники компании Lumon Industries соглашаются на участие в эксперименте, в рамках которого «рабочие» воспоминания отделяются от обычных. В какой-то момент герои начинают задумываться о том, в чём на самом деле заключается их работа и сомневаться в правильности своего выбора.

Напомним, в проекте участвуют Адам Скотт («Парки и зоны отдыха»), Патрисия Аркетт («Медиум»), Бритт Лоуэр («Мужчина ищет женщину») и голливудская звезда Кристофер Уокен. Премьера сериала состоится на сайте Apple TV Plus 18 февраля 2022 года.