Абакан, 17 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Ещё 15 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» умерли в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в региональном правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинский работник

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Жертвами COVID-19 стали восемь женщин в возрасте от 44 до 92 лет, а также семеро мужчин (от 49 до 89 лет).

Таким образом, с начала 2021 года в Хакасии скончались 1445 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 131 носитель коронавируса, выздоровели 320 человек.