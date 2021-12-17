Ижевск, 17 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались четыре женщины в возрасте от 66 до 92 лет, а также мужчины в возрасте от 39 до 85 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3358 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 декабря в регионе выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 105 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 965 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8916 жителей.

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