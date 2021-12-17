Санкт-Петербург, , 09:52 — REGNUM Сотрудник полиции Санкт-Петербурга, сдавая табельное оружие после смены, случайно выстрелил в себя и получил ранение. Начата служебная проверка. Об этом 17 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Боеприпасы. Пистолет

Инцидент произошел в помещении отдела полиции в одном из районов на юге Санкт-Петербурга.

«В результате неосторожного обращения с оружием произошел произвольный выстрел, в результате чего сотрудник полиции получил незначительную травму и самостоятельно обратился за медицинской помощью», — рассказали в пресс-службе Главке.

По данному факту проводится служебная проверка.