Вашингтон, 17 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Несколько главарей террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы скрываются на территории Ирана с ведома иранских властей. Об этом заявил исполняющий обязанности координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри 16 декабря на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Кроме того, в Вашингтоне считают, что Тегеран оказывает указанным террористам финансовое и техническое содействие в координации с остальными членами группировки за рубежом. Годфри утверждает, что ряд главарей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут находиться в Иране «по меньшей мере с 2009 года», но иранские власти «отказываются обнародовать имена» этих лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно ослабла и не способна осуществлять атаки против США.

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