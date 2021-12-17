Якутск, 17 декабря 2021, 19:22 — REGNUM В Амгинском районе Якутии открыли новый детский сад. Пользоваться услугами дошкольного учреждения будут жители села Оннес, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе правительства республики. Здание возвели по нацпроекту «Демография».
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В детском саду создано 25 ясельных мест и 50 — для дошкольников старше трёх лет. Строительство здания стоило 197,7 млн рублей, основная часть этой суммы поступила из федерального бюджета. До возведения нового строения учреждение располагалось в приспособленном помещении школьной мастерской.
Всего в рамках нацпроекта за три года в Якутии построили 24 детских сада на 2939 мест. В том числе создано 1256 мест для детей до трёх лет.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря в селе Кыйы Таттинского района Якутии открыли новую школу. Здание построено по нацпроекту «Образование».