Киев, 17 декабря 2021, 09:47 — REGNUM Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов заявил, что Киев слаб в вопросе «вырывания» страны в полном составе из Русского мира. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Islnd.
Он добавил, что «все российское, что есть на Украине, делает Украину страной, относящейся к Русскому миру».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дроздов заявил, что жители Крыма, которые положительно относятся к России, должны быть «депортированы через Керченский мост».
По его словам, после воссоединения Крыма с РФ ситуация изменилась «в еще худшую сторону» из-за получения российских паспортов всеми крымчанами. Он признал, что в настоящий момент Украина не способна вернуть полуостров.
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