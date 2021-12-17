Киев, 17 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов заявил, что Киев слаб в вопросе «вырывания» страны в полном составе из Русского мира. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Islnd.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«На кону стоит целая страна, и этот кусочек, который оккупирован, он на самом деле является таким маленьким, извините за слова, аппендиксом, который является частью организма, и он сейчас воспаленный, — сказал Дроздов. — Поэтому на кону значительно больше. Это вырывание всей страны в полном составе из Русского мира. И тут мы, к большому сожалению, слабые».

Он добавил, что «все российское, что есть на Украине, делает Украину страной, относящейся к Русскому миру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дроздов заявил, что жители Крыма, которые положительно относятся к России, должны быть «депортированы через Керченский мост».

По его словам, после воссоединения Крыма с РФ ситуация изменилась «в еще худшую сторону» из-за получения российских паспортов всеми крымчанами. Он признал, что в настоящий момент Украина не способна вернуть полуостров.

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