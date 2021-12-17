Москва, , 09:56 — REGNUM Пожары в России чаще, чем в других странах, становятся причиной гибели людей. Три четверти пожаров возникают в жилье, об этом врио главы МЧС РФ Александр Чуприян рассказал в опубликованном 17 декабря интервью РБК.

Сгоревший дом Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

Он отметил, что в стране пожар происходит ежеминутно, при этом каждый час один человек при пожаре гибнет, а ещё один получает травмы. На жильё приходится 76% возгораний и до 98% смертельных случаев.

Александр Чуприян «Мы на первом месте по количеству погибших при пожарах в расчете на 100 тыс. человек населения — 5,8 погибших на 100 тыс. человек»

По его словам, в странах постсоветского пространства, а также в развитых странах вроде Германии и США этот показатель ниже. Большинство пожаров возникает там, где надзора со стороны МЧС нет. Это жильё, неэксплуатируемые здания и транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, Чуприян также заявил, что создание видимости соблюдения правил на шахтах — прямой путь к трагедиям.

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