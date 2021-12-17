Ижевск, , 09:45 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 17 декабря выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 105 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 77 965 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 21 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 20 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 181 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 65 691 человек. Скончались 3358 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано восемь летальных случаев. Накануне скончались шесть жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8916 жителей. Из числа получающих лечение 9071 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 274 человека — в состоянии средней степени тяжести, 131 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 15 декабря прививку от коронавируса сделали 660 779 человек. Второй компонент препарата получили 488 955 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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