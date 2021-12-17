Москва, 17 декабря, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Москве с момента начала реализации программы реновации (с 2017 года) снесено уже 66 старых пятиэтажек, сообщили в Стройкомплексе.

Кайсин Сергей ИА Красная весна Реновация

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в 2022 году по программе реновации планируется снести ещё порядка 60 старых домов.

Он уточнил, что в 2021 году было снесено 26 пятиэтажек. При демонтаже старых домов используется технология «умного сноса». Мусор вывозится по специальной системе контроля отходов строительства.

ИА REGNUM ранее сообщало, с начала 2021 года в Москве подобрано более 60 новых стартовых площадок для строительства по реновации.

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