Самара, 17 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Порядка 700 сотрудников правоохранительных органов дополнительно планируют привлечь для обеспечения порядка в новогоднюю ночь в Самарской области. Об этом 16 декабря сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона.

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В Самарской области запрещено проводить массовые мероприятия из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу. При этом в новогоднюю ночь граждане будут гулять на площадях, в парках и скверах.

«По предварительным расчетам правопорядок и общественную безопасность в местах гуляний людей дополнительно будут обеспечивать около 700 сотрудников органов внутренних дел», — приводит пресс-служба слова Дмитриева.

Сообщается, что порядка одной тысячи полицейских планируют привлечь в качестве дополнительной помощи 6 и 7 января во время празднования Рождества. По предварительной информации, празднование пройдет в 274 храмах области.

Дмитриев также обратил внимание на необходимость установки рамок металлоискателей на входах храмы. Он сообщил, что во время новогодних праздников планируется увеличить плотность нарядов в максимальном приближении к местам массового пребывания граждан, планируется принять меры по сохранению декоративных конструкций в населенных пунктах области и пресекать незаконную вырубку елок.