Москва, , 09:42 — REGNUM В нынешних экономических условиях лучшей стратегией является осознанное планирование бюджета, а также накопление денежных средств, используя консервативные инструменты инвестирования, и не пренебрегая дисконтами и скидками. Об этом 17 декабря рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Бюджет Tax Credits

По мнению финансиста, которое приводит агентство «Прайм», для контроля своих расходов следует завести дневник покупок и трат.

«По дорогостоящим покупкам, особенно импортных товаров, представляется, что они могут подорожать еще сильнее в следующем году, если в России начнется очередная волна девальвации, поэтому такие приобретения стоит рассматривать по мере необходимости. Если есть срочность и нет сбережений, но есть четкое понимание, что рассрочку или кредит можно будет спокойно закрыть за несколько месяцев без ущерба бюджету, то можно перекредитоваться. Если такой уверенности нет и нет срочности, то, конечно, лучше в долги не влезать», — сказал Коган.

Также он рекомендовал использовать самые простые инструменты для сохранения сбережений, такие как облигации крупных компаний-лидеров своих секторов, которые показывают реальную прибыль.

«Но всегда нужно иметь резерв денежных средств в кэше, если есть возможность что-то копить. В идеале он должен составлять хотя бы полугодовой заработок домохозяйства», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря российское рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» опубликовало рейтинг компаний с самыми высокими среднемесячными заработными платами сотрудников.