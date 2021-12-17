Москва, 17 декабря 2021, 09:42 — REGNUM В нынешних экономических условиях лучшей стратегией является осознанное планирование бюджета, а также накопление денежных средств, используя консервативные инструменты инвестирования, и не пренебрегая дисконтами и скидками. Об этом 17 декабря рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
По мнению финансиста, которое приводит агентство «Прайм», для контроля своих расходов следует завести дневник покупок и трат.
«По дорогостоящим покупкам, особенно импортных товаров, представляется, что они могут подорожать еще сильнее в следующем году, если в России начнется очередная волна девальвации, поэтому такие приобретения стоит рассматривать по мере необходимости. Если есть срочность и нет сбережений, но есть четкое понимание, что рассрочку или кредит можно будет спокойно закрыть за несколько месяцев без ущерба бюджету, то можно перекредитоваться. Если такой уверенности нет и нет срочности, то, конечно, лучше в долги не влезать», — сказал Коган.
Также он рекомендовал использовать самые простые инструменты для сохранения сбережений, такие как облигации крупных компаний-лидеров своих секторов, которые показывают реальную прибыль.
«Но всегда нужно иметь резерв денежных средств в кэше, если есть возможность что-то копить. В идеале он должен составлять хотя бы полугодовой заработок домохозяйства», — заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря российское рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» опубликовало рейтинг компаний с самыми высокими среднемесячными заработными платами сотрудников.