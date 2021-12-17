Роли, США, 17 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

В составе «Каролины» дубль оформил нападающий Нино Нидеррайтер, ещё по шайбе забросили защитник Тони Деанджело и форварды Джек Друри и Винсент Трочек.

В составе «Детройта» точными бросками отметились нападающие Сэм Ганье, Дилан Ларкин и Тайлер Бертуцци.

На сегодняшний день «Каролина» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 41 очко. «Детройт» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 31 очком.

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