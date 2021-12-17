Ханты-Мансийск, 17 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 17 декабря обнаружен 201 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 197.

Лидером по числу заражений в регионе является Нижневартовск — 40 случаев за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 17 декабря подтвердили 93 317 случаев заражения коронавирусом, вылечились 86 562 человека, скончались 1879 (11 за сутки).