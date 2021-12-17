Джакарта, 17 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии прекратило поиск жертв извержения вулкана Семеру, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Поисково-спасательную операцию прекратили после 13 дней поисков.

Статус вулкана Семеру в Индонезии повысили со второго до третьего уровня после нового извержения.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе 5 км.