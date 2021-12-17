Ростов-на-Дону, , 09:37 — REGNUM Жителей Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды с 17 декабря. Согласно прогнозу синоптиков, на Дон придут похолодание, дожди и снег, усилится ветер, сообщили ИА REGNUM в администрации Таганрога.

Таганрогский залив Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Температура воздуха в ближайшие дни понизится на 10−15 градусов. Порывы ветра буду достигать 22−25 метров в секунду. Ожидаются дожди, мокрый снег и снег, местами — туман, на дорогах — гололедица.

«С понижением температуры воздуха на отдельных реках и водоёмах области, нижнем Дону и в Таганрогском заливе возобновится процесс ледообразования», — уточнили в администрации.

Жителей Ростовской области призвали соблюдать осторожность.