Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Жителей Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды с 17 декабря. Согласно прогнозу синоптиков, на Дон придут похолодание, дожди и снег, усилится ветер, сообщили ИА REGNUM в администрации Таганрога.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Таганрогский залив

Температура воздуха в ближайшие дни понизится на 10−15 градусов. Порывы ветра буду достигать 22−25 метров в секунду. Ожидаются дожди, мокрый снег и снег, местами — туман, на дорогах — гололедица.

«С понижением температуры воздуха на отдельных реках и водоёмах области, нижнем Дону и в Таганрогском заливе возобновится процесс ледообразования», — уточнили в администрации.

Жителей Ростовской области призвали соблюдать осторожность.