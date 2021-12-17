Новосокольники, Псковская область, 17 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. В массовом ДТП на федеральной автодороге М-9 «Балтия» в Псковской области один человек погиб, четверо получили травмы. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП

ДТП произошло на 491 км федеральной трассы «Балтия» в Новосокольническом районе Псковской области. В результате столкновения нескольких автомобилей погиб один человек, еще четверо были травмированы.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.