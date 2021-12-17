17 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что США и Украина проголосовали против резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, которая была принята на Генеральной Ассамблее ООН.

Оксана Переможенко, , 11:20 — REGNUM На Генеральной Ассамблее ООН большинством голосов была принята резолюция по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. Об этом 17 декабря сообщает ИА Красная Весна.

Нацизм Алексндр Горбаруков © ИА REGNUM

За резолюцию, предложенную российской стороной, проголосовали представители 130 стран. Воздержались 49 стран. Проголосовали против лишь США и Украина.

Информацию о том, что против резолюции проголосовали США и Украина, обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие осудили голосование Украины против указанной резолюции. Иные отметили, что Украина не впервые голосует против этой резолюции, что уже не удивляет. Другие предложили обратить внимание на те страны, которые воздержались от голосования.

«С этими-то все ясно, но интересно, почему почти все европейские страны воздержались? Небось, потому, что резолюцию ненавистная РФ предложила?» — задался вопросом «А».

"Европа дружно воздержалась. То есть вроде как и не против героизации», — добавила Лилия С.

«Боже, какой позор! Украина, что ж ты творишь?! Наши деды в гробу переворачиваются», — отреагировала Olga S.

«Так это уже не первый год такое позорное голосование! Цветочки кладёт этот лицемер зелёный (Зеленский. — О. П.), на могилке деда плачет. «Голодомор» вспомнили, а сколько погибло украинцев, забыли? Даже стыдно, что жили с вами в одной стране», — пишет Ирина.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«А, ну все понятно! Хозяин и его дворняжка! Это Россия предложила! Ну Украина гордая и нищая — тоже, как хозяин! Может, деньжат подкинут», — с сарказмом добавила Ирина.

«Эсэсовцы ходят строем по Киеву, Бандере — героя, так нацики ваши герои, а кому не нравится — сидеть тихо. При Зеленском все расцвело ещё круче. Как, еврей по крови, он такое допустил? Сколько денег ему дали?» — поинтересовалась Ирина.

«Как хозяева проголосовали, так и холопы, что неясно?» — спросил Дмитрий М.

«Я вам не скажу за всю Европу, но в Германии с этим (видимо, речь о героизации нацизма. — О. П) жестко. Ни словом, ни жестом — полиция сразу забирает, штрафы или пара суток. По крайней мере, лет 7−8 назад такие эпизоды были», — отметил Dimon.

«Не хотят инструмента гибридной войны лишаться. Они же нациков со времен Второй мировой по всему миру выкармливают и юзают в своих интересах…» — отметил «Марк Антоний».

«И у кого-то ещё возникают вопросы о всяких бандерах и самостоятельности Украины… Из всей… практически планеты две страны за героизацию концлагерей, чистки людей по расовому, этническому принципу, эксперименты над людьми… И одна из этих стран — это мы! Позволить на своей родине твориться такому — это не просто позор для потомков тех, кто выиграл Великую Отечественную. Это что-то совсем запредельное», — считает Ольга З.

Памятник Степану Бандере в Тернополе Mykola Vasylechko

«Даже у прибалтов хватило мозгов воздержаться… Реально кто у власти в Киеве — вопросы отпали», — отметил drib make sprinkling.

«Уже было такое, по-моему, в прошлом году. Ничего не поменялось», — напомнила Светлана С.

«Денацификацию в стране долго проводить придётся после освобождения», — написал qw29.

«А к тем, которые не голосовали, вопросов нет? Они как бы не поддержали, но и не противоречат героизации… Странно это!» — отреагировал Igor T.

«Истинный Табаки при Шерхане», — добавил Харитон.

«Ну и те, кто воздержались, по сути, такие же — играют за команду зла…» — подытожил Даниил.