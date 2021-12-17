Манагуа , 17 декабря, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега 16 декабря на публичном выступлении заявил, что Колумбия не имеет права ставить под сомнения права человека в Никарагуа, потому как сама превратилась в «наркогосударство», где люди умирают каждый день. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на запись выступления.

Cancillería Ecuador Росарио Мурильо и Даниэль Ортега

«Колумбия — наркогосударство, уровень преступности в ней поражает, а убийства происходят каждый день. Какое право имеет она говорить о безопасности и правах человека в Никарагуа, если у них самих эти права постоянно нарушаются?» — критикует Ортега.

Колумбия — одна из 25 стран-членов Организации американских государств (ОАГ), не признавших легитимность выборов в Никарагуа, где Ортега получил очередной президентский срок, посадив всех оппонентов в тюрьму.