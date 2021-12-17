Абакан, , 09:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 131 случай заражения коронавирусом, выздоровели 320 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в оперштабе региона.

В маске Дарья Драй © ИА REGNUM

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Уточняется, что коэффициент распространения инфекции за четыре дня в регионе составил 0,9, за семь дней — 0,9.

С начала 2021 года в Хакасии выявлено 34 710 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике 16 декабря было подтверждено 129 случаев заражения коронавирусом.

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