Москва, , 09:43 — REGNUM Апельсины содержат большое количество полезных веществ, однако являются сильным аллергеном, их сок плохо влияет на зубную эмаль. Об этом рассказала 17 декабря нутрициолог Юлия Половинская.

Петр Кончаловский. Натюрморт с сиренью и апельсинами. 1927

По словам Половинской — специалиста по здоровому питанию, апельсины, безусловно, следует употреблять в пищу. В них много микро‑ и макроэлементов, в том числе суточная норма витамина С и флавоноиды.

«Апельсины понижают артериальное давление, уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют стенки сосудов, обладают жаропонижающим действием, применяются при лечении язв и ран, снижают уровень холестерина, помогают дольше сохранить молодость и красоту», — рассказала Половинская РИА Новости.

Вместе с тем апельсины — цитрусовые, а значит сильные аллергены. Потому их не следует употреблять в больших количествах, а также есть натощак людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Из-за высокой кислотности апельсина повышается риск разрушения зубной эмали, потому после еды лучше прополоскать рот или пить апельсиновый сок через трубочку, добавила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее нутрициолог Екатерина Михайленко посоветовала людям с лишним весом умеренно вводить в рацион гречку.

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