Ульяновск, , 09:34 — REGNUM В Ульяновской области выясняются обстоятельства травмирования поездом двух человек. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 16 декабря на 837 км у станции Кузоватово. Предварительно установлено, что машинист попытался экстренно остановить поезд, чтобы предотвратить наезд на группу людей.

«Наезд предотвратить не удалось, травмированы двое мужчин», — говорится в сообщении.

По данному факту ведомство проводит проверку, устанавливаются все детали происшествия. Правоохранители дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла закон о новых штрафах за нарушения правил движения через железнодорожные пути. Санкции увеличены в пять раз, с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.