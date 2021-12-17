Ульяновск, 17 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области выясняются обстоятельства травмирования поездом двух человек. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 16 декабря на 837 км у станции Кузоватово. Предварительно установлено, что машинист попытался экстренно остановить поезд, чтобы предотвратить наезд на группу людей.

«Наезд предотвратить не удалось, травмированы двое мужчин», — говорится в сообщении.

По данному факту ведомство проводит проверку, устанавливаются все детали происшествия. Правоохранители дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума приняла закон о новых штрафах за нарушения правил движения через железнодорожные пути. Санкции увеличены в пять раз, с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.