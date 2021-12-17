Краснодар, 17 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Представители таможенных служб Абхазии и России провели совещание на пропускном пункте «Адлер» Краснодарской таможни для обсуждения проблем при проезде через границу автотранспорта. Об этом сообщает агентство «Абхазия-Информ».

DILIN Российско-абхазская граница

По данным журналистов, основной темой обсуждения стало скопление автомобилей при переезде российско-абхазской границы. Это вызвано тем, что российская сторона усилила контроль из-за участившихся случаев нарушения таможенного законодательства при ввозе машин из Абхазии в Россию.

Сообщается, что стороны договорились разделять потоки машин с российскими и иностранными номерами. Для этого заранее будут размещены стенды, показывающие, на какую полосу следует въезжать автомобилю.

Представители таможенных служба также договорились о регулярном обмене информацией об изменении товаропотоков, потока легковых транспортных средств и автобусов.