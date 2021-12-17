Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом приняла в ходе своего заседания 17 декабря Генеральная Ассамблея ООН.

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За указанную резолюцию проголосовали 130 стран, 49 — воздержались, и еще две — США и Украина — проголосовали против. При этом среди воздержавшихся государств — Великобритания, Грузия и Молдавия, а также ряд стран Евросоюза, включая Германию, Францию, Нидерланды и Польшу.

При этом резолюция, которая называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», рекомендует странам принимать конкретные надлежащие меры, включая меры в законодательной области и в сфере образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что история Второй мировой войны активно переписывается, к фальсификации подключились руководители некоторых европейских стран.