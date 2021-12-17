Душанбе, , 09:33 — REGNUM Спецдокладчик ООН Шивон Маллалли недовольна ситуацией в Таджикистане в сфере торговли людьми, а также в области дискриминации женщин и девочек, передает Азия Плюс.

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«Таджикистан должен срочно активизировать действия по предотвращению торговли людьми и защите жертв таких преступлений», — заявила Маллалли по завершении своей недельной поездки в Таджикистан.

В частности спецдокладчик встревожена рассказами граждан страны о том, что «согласившись работать за границей, люди попадали в сети торговцев людьми и становились жертвами принудительного труда или сексуальной эксплуатации».

Кроме того, спецдокладчик призвала оказывать поддержку семьям трудовых мигрантов, «особенно когда во главе такой семьи стоит женщина, которая может быть уязвима перед угрозой эксплуатации».

Во время своей поездки Шивон Маллалли встретилась в Таджикистане с официальными лицами, представителями гражданского общества и неправительственных организаций, а также с самими жертвами торговли людьми.

«По мнению эксперта, правительство должно и дальше развивать безопасные пути для миграции, опираясь на принципы гендерного равенства и расширения возможностей женщин», отмечает издание.