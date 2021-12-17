София, , 09:31 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков посетит 17 декабря столицу Бельгии Брюссель в рамках своей первой зарубежной поездки в качестве главы болгарского правительства. Об этом 17 декабря сообщает БНР.

Согласно официальной информации, в ходе визита К. Петков встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе пребывания в Брюсселе руководитель болгарского Кабмина проведет консультации с западными дипломатами и экономистами, а также представит планы Софии по расширению ЕС и программу борьбы с коронавирусом COVID-19.

Напомним, новое правительство Болгарии приступило к работе 14 декабря нынешнего года. По словам К. Петкова, возглавляемый им кабинет намерен продолжать курс на укрепление присутствия Болгарии в структурах Североатлантического альянса и Евросоюза.