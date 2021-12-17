Надым, Ямало-Ненецкий АО, 17 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. На Ямале 34 несовершеннолетним выплатили заработанные летом деньги после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Прокурорская проверка департамента образования администрации Надымского района выявила, что подросткам, работавшим в библиотеках, парке, доме молодёжи, досуговом центре, первая часть заработной платы была выдана с нарушением 15-ти дневного срока. Кроме того, в трудовых договорах не были указаны размер районного коэффициента и процент надбавки за работу в районе Крайнего Севера.

В отношении виновных должностных лиц возбуждено 16 административных дел по ч.ч. 1,6 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»). Детям начислена и выплачена компенсация за задержку выплаты заработной платы, шестеро виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.