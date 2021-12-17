Чита, 17 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 17 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 93 242 (+283 за минувшие сутки). Вместе с тем 80 423 пациента (+469 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2065 человек (вновь +8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 141 находятся в тяжёлом состоянии (-5 за сутки), 42 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-1 за сутки).

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