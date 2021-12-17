Варшава, 17 декабря, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Глава минздрава Польши Адам Недельски в эфире Polskie Radio отметил, что сейчас риск коронавирусной инфекции среди детей значительно больше, чем в начале пандемии. В связи с этим он призвал родителей активнее записывать своих детей на вакцинацию.

NIAID Вакцинация

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«Если во время трех предыдущих волн пандемии коронавируса тяжелых случаев заболевания среди детей почти не было, то сейчас ситуация выглядит совсем иная. Это причина, по которой мы должны прививать детей. Сейчас защита, которую дает вакцина, имеет гораздо большее значение для детей и взрослых», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Польше началась вакцинация против SARS CoV-2 детей от пяти до одиннадцати лет.