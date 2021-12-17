Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Количество петербуржцев, завершивших полный цикл вакцинации от коронавирусной инфекции, уже превысило 2 млн 514 тыс. человек, сообщили в Смольном. Запас вакцины в городе — около 1 млн доз.

Центр вакцинации в ТЦ «Галерея» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, постоянное население Петербурга составляет 5,4 млн человек, в том числе взрослое — 4,5 млн человек. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала Петербург в числе регионов-лидеров по уровню коллективного иммунитета.

«Людей, получивших защиту от коронавируса, становится все больше. Те, кто еще не привился, могут сделать это в пунктах вакцинации — в дни новогодних праздников они будут работать в поликлиниках и торговых центрах. Необходимый запас вакцины в городе есть», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Всего в Петербург за время кампании по вакцинации поступило 3 903 525 доз вакцины. На 16 декабря запас составлял 925 699 доз. В Петербурге открыты 190 стационарных и 51 мобильный пункт вакцинации.

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