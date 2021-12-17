Киев, 17 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Запад может ввести против России «жёсткие» и «беспрецедентные» санкции в случае эскалации ситуации с Украиной, в числе рассматриваемых мер — отключение РФ от платежной системы SWIFT. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью американскому телеканалу CNBC.

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По его словам, «на случай агрессии» России страны Запада разрабатывают ограничения против торговли, инвестиций и банковских операций, а также затрагивающие российский госдолг. Одно из предложений вызывает больше всего разногласий.

«И, конечно, драматический вариант, который вызывает больше всего дебатов, — отключение России от системы SWIFT», — сказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что не знает, каким будет полный пакет санкций против Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство России уже не раз опровергало предположения о каких-либо агрессивных намерениях в отношении Украины. Ранее о разработке новых санкций против Москвы, включающих запрет для РФ системы SWIFT, сообщали источники CNN. В Кремле эти сведения назвали «информационной истерикой».

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